Saint-Brieuc: un septuagénaire fait 17 fois le tour d'un rond-point afin d'échapper à la police

Le 30 octobre dernier, les passants et automobilistes du boulevard Sévigné et de la rue des Promenades de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ont assisté à une scène assez surréaliste. Comme l'explique Ouest-France, un septuagénaire avait, au volant de sa voiture, effectué pendant de longues minutes une série d'accélérations et de violents freinages, sans raisons apparentes.

Alertés, les policiers se rendent immédiatement sur place et tentent de stopper le véhicule. Au lieu de coopérer, le chauffard va tenter de se soustraire au contrôle en effectuant...17 tours d'un même rond-point. Finalement, l'homme âgé de 73 ans est interpellé par les officiers en état d'ivresse avancée.