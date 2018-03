Sa femme souffre d’Alzheimer, il tente de se suicider

Un homme âgé de 84 ans a tenté de se suicider mercredi 7 mars dans la matinée dans un parking souterrain de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), rapporte Le Parisien. L'homme, qui avait orienté le fusil de chasse en direction de sa tête, voulait mettre fin à ses jours car sa femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer.

C'est un gardien du parking qui a repéré l'homme et a prévenu la police. Arrivés sur place, les officiers l'ont tenu "en joue en lui ordonnant de poser son arme", relate Le Parisien. L'octogénaire s'exécute alors et pose son fusil. Lors de l'interpellation, un policier découvre dans une autre voiture garée dans le parking des bidons et entend un "drôle de tic-tac". L'alerte est de courte durée: il s'agit en réalité d'un système pour éloigner les animaux.

Questionné au commissariat, l'octogénaire a expliqué sa situation et la maladie de sa femme. Sa femme a été à son tour interrogée et la police a demandé au fils du couple de ne pas la laisser seule. L'octogénaire qui voulait mettre fin à ses jours a été admis aux urgences psychiatriques, conclut Le Parisien.