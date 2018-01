Roubaix: le coup tordu de Dieudonné pour jouer son spectacle

Persona non grata du côté de Roubaix dans le Nord, l'humoriste plus que controversé Dieudonné M'Bala M'Bala a du ruser afin de louer une salle de spectacle où jouer son one-man-show ce weekend. "On avait loué à une entreprise pour une présentation de cosmétiques. Jamais nous n'aurions programmé Dieudonné" avoue Jean-Christophe Levassor, directeur de la salle La Condition Publique, visiblement furieux de la tournure que prennent les événements. Et pour cause, derrière cette entreprise se cachait en fait l'habituel locataire du théâtre de la Main d'Or, dont la représentation n'avait été annoncée qu'à un nombre restreint de "privilégiés".

".On a compris à 17 h 45 qu’on s’était fait avoir quand on a vu s’amasser des centaines de personnes à l’extérieur". trop tard pour annuler, d'autant plus qu'une telle situation aurait pu faire dégénérer les choses. "Pour garantir la sécurité des personnes et du quartier, et pour ne pas participer à la stratégie évidente de victimisation de Dieudonné, nous avons pris la décision de ne pas annuler." Deux autres représentations étaient prévues ce dimanche en fin de journée.

Au total, le journal local estime que 600 personnes ont assisté au spectacle de samedi soir.

