Roubaix: deux "piliers" de la propagande djihadiste sur Telegram arrêtés

Trois "piliers de la propagande du groupe Etat islamique sur les réseaux sociaux" ont été arrêtés début décembre à Roubaix (Nord) et deux d'entre eux ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste, rapporte Europe 1 ce mercredi. Le troisième aurait, lui, été mis en examen pour apologie du terrorisme.

Selon le site de la radio, "s'ils n'avaient pas de projet terroriste, ils orchestraient depuis des mois une très intense campagne pro-Daesh en ligne". Le premier individu, âgé de 31 ans, était chargé de recruter de nouveaux relais via une dizaine de "chaînes" sur Telegram, une application de messagerie instantanée prisée des terroristes car les conversations y sont cryptées. Le second, un Français âgé de 18 ans, vivait en Belgique mais faisait ses études dans la ville du Nord.

Selon les information d'Europe 1, les deux hommes "passaient plusieurs heures par jour à administrer des groupes de discussion réunissant 30 à 50 membres, et postaient des centaines de messages à la gloire de l'organisation État islamique". Une ferveur qui justifie le fait que le juge les ait mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste" et non pour simple "apologie du terrorisme". Les deux hommes encourent vingt ans de réclusion.

>> A LIRE AUSSI - Prisée des djihadistes, qui utilise (vraiment) l'application de messagerie Telegram?