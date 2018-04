Rhône: plusieurs enfants intoxiqués au monoxyde de carbone dans leur crèche

Inodore et incolore, le monoxyde de carbone est plus que jamais un fléau potentiellement mortel qui peut toucher à n'importe quel moment. Il y a quelques jours encore, ce sont plusieurs dizaines de fidèles d’une église dijonnaise qui ont été hospitalisés à cause de ce gaz issu la plupart du temps d’un système de chauffage vieillissant ou mal entretenu.

Ce mercredi, ce sont les responsables d’une crèche d’Amplepuis dans le Rhône qui ont alerté les autorités sanitaires. En effet, cinq enfants en très bas âge se sont plaints de maux de tête. Il a été également spécifié que les enfants étaient dans un état "somnolant" rapporte Le Progrès.

Au total, sept enfants ainsi qu’une mère de famille présente dans l’établissement ont été hospitalisés du côté de Bron, une commune voisine. Grâce à des analyses effectuées sur les victimes, des traces importantes de CO2 ont été retrouvées.

Malgré une inspection minutieuse des lieux par les pompiers, aucune trace de monoxyde n’a pourtant été retrouvée. Par mesure de précaution, l’ensemble de l’établissement, en plus de l’immeuble situé juste au-dessus de la crèche, a été évacué.

Des analyses plus poussées devraient permettre de comprendre l’origine de cette forte concentration du gaz nocif.

