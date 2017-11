Rhône: deux amis empochent 14 millions d'euros au loto

Leur rituel était immuable depuis une vingtaine d'années.

Deux amis du Rhône avaient pour habitude de jouer les mêmes numéros sur leur grille de Loto: le 18, le 20, le 38, le 43, le 47 et le numéro chance 3. Et depuis vingt ans, c'était le même des deux compères qui avait la tâche de se rendre au bureau de tabac et de valider le billet.

Ce jour-là, leurs habitudes ont été un poil chamboulées puisque le préposé habituel se trouvait à l'étranger. Le second ami a donc lui-même rempli la grille et surprise, ce sont les bons numéros qui sont sortis au tirage le soir même.

Comme ils l'expliquent au quotidien Le Parisien, les deux millionnaires souhaitent garder la tête froide. "Ils adorent leur métier, ils sont très actifs, ils ne veulent pas de chamboulement trop important. Ils souhaitent aussi transmettre la valeur "travail" à leurs enfants" explique la responsable du service relations gagnant de la FDJ, Isabelle Cesari.

Ils l'ont également assuré, ils ne dérogeront pas à leur tradition et comptent bien rejouer dès la semaine prochaine, sans pour autant préciser qui cette fois-ci validera le billet.