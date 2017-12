Rétro 2017: voici les 10 photos qui ont marqué l'année en France

OURAGANS DÉVASTATEURS - Harvey, Irma, José, Maria, Nate: symboles du réchauffement climatique, plusieurs ouragans meurtriers se sont succédés aux Etats-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique centrale entre août et octobre, semant la mort et la dévastation. Fin août, Harvey, a noyé sous des trombes d'eau le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et des milliers de sinistrés.

Toitures arrachées, voitures retournées ou immergées sous des mètres d'eau, arbres balayés, réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunication coupés: début septembre, l'ouragan Irma et ses vents à plus de 380 km/h ont ravagé des îles à l'habitat souvent fragile, provoquant la mort de 41 personnes dans les Caraïbes, -dont 11 dans la partie française de Saint-Martin où cette photo a été prise le 6 septembre, puis de 20 autres en Floride. Il a été immédiatement suivi par l'ouragan José, moins dévastateur, mais surtout par l'ouragan Maria, qui a fait au moins 48 morts à Porto Rico. Début octobre, l'ouragan Nate a semé la destruction en Amérique centrale où au moins 31 personnes sont mortes.