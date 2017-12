Rétro 2017: les événements qui ont secoué la France cette année

Le mystère Grégory



Le 14 juin, plus de 32 ans après le meurtre le 16 octobre 1984 de Grégory Villemin, 4 ans, jeté dans la Vologne (Vosges), l'enquête est relancée par l'arrestation du couple Jacob, oncle et tante de l'enfant. Le 15, c'est au tour d'un témoin clef, Murielle Bolle.

>> A LIRE - Affaire Grégory: un nouveau corbeau menace le procureur

Le 11 juillet, Jean-Michel Lambert, le premier juge d'instruction de l'affaire, très décrié pour sa gestion du dossier, se suicide à son domicile. A ce jour, le mystère Grégory n'est toujours pas résolu.

L'Outremer dans la tourmente

Le 6 septembre, l'ouragan Irma fait au moins 11 morts et des dégâts considérables lors de son passage sur les îles antillaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où le président Macron se rend une semaine plus tard. Les 18 et 19 septembre, l'ouragan Maria fait quatre morts en Guadeloupe et de lourds dégâts en Martinique.

>> A LIRE - Ouragan Irma: un accord signé pour la reconstruction de Saint-Martin

En Guyane un blocage social d'un mois, en avril, avait mis en lumière les terribles difficultés économiques de ce territoire français du coeur de l'Amazonie, pour lequel le gouvernement débloque 1,08 milliard d'euros. Fin octobre, le climat est encore tendu quand Emmanuel Macron se rend sur place.