Rétro 2017: "Bordel", "fake news", "harcèlement"... les 10 mots qui ont marqué l'année

Depuis le traumatisme des attentats de novembre 2015, en partie perpétrés par des Français de retour de Syrie, les "revenants" du djihad sont la hantise des autorités. Selon le gouvernement, sur les 1.700 Français répertoriés partis en Irak et en Syrie depuis 2013, 400 à 450 auraient été tués, et 178 hommes, 66 femmes et 58 enfants sont rentrés en France, où les adultes sont systématiquement poursuivis par la justice, et les enfants font au minimum l'objet d'un suivi judiciaire ou éducatif. Mais combien pourraient encore revenir?

Paris dénombre 500 combattants français encore dans la zone. Ainsi que 300 femmes et 500 enfants souvent très jeunes (la moitié a moins de cinq ans et un tiers sont nés sur zone) en partie détenus après la perte cette année par le groupe Etat islamique de la grande majorité de son territoire conquis en 2014. Faut-il les accueillir? Comment s'assurer qu'ils ne constitueront pas un danger une fois en France? Entre une opinion publique effrayée par la menace et des familles qui réclament le retour des femmes et enfants au nom de leur sécurité, Emmanuel Macron a prudemment indiqué que chaque retour serait examiné "au cas par cas".