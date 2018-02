Rennes: son train démarre pendant qu’il fume une cigarette, il s’agrippe à un wagon

Du côté de la SNCF, qui a déposé une plainte dans la foulée, on déplore ce genre de comportement à risque. Le service de communication assure que la procédure de départ du TER "s’est déroulée tout à fait normalement. Le conducteur a des caméras dans sa cabine pour voir la rame et les portes, mais il n’a rien vu. Le voyageur s’est accroché au moment du départ. On se demande d’ailleurs comment il a pu s’agripper. Il y a très peu d’espace sur la marche et pas de point d’accroche sur la porte."

Si l’incident n’a heureusement pas fait de blessé, elle montre l’importance du retour des chefs de quai pour la CGT des Cheminots de Rennes, "un maillon essentiel de la sécurité des trains et des usagers".

"Le témoin a eu la chance de trouver un contrôleur et de l’informer de la situation, estime le syndicat. Chance, car pour la seule année 2017, ce sont près de 2 800 TER qui ont circulé en l’absence de contrôleur."