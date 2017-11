Rennes: 13 ans plus tard, un meurtrier présumé confondu par son ADN

UIn homme de 40 ans comparaît depuis mardi devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour le meurtre et la tentative de viol d'une étudiante de 20 ans en 2004, des faits pour lesquels il n'a été confondu que dix ans plus tard.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2004, la police découvre dans un studio du centre-ville de Rennes, pantalon baissé et poitrine apparente, le corps sans vie d'une étudiante brestoise: Lucie Beydon, 20 ans. Elle avait été frappée d'une vingtaine de coups de couteaux. Selon les constatations du médecin légiste la victime avait également été violée avant son décès. Un premier suspect, interpellé et mis en examen, avait été rapidement mis hors de cause.

Peu après, des traces ADN de la victime et d'un individu masculin inconnu avaient été retrouvées sur des coussins abandonnés dans un bosquet près de l'appartement. Mais l'état de conservation de l'ADN, après plusieurs semaines à l'extérieur, ne permettait pas d'identifier un suspect. Très vite, différents fuseaux d'indices vont incriminer Nicolas Le Bouch, 27 ans, qui avait été retrouvé par les policiers à proximité du lieu du crime. Au cours des dix années qui ont suivi, les enquêteurs ont demandé à de nombreuses reprises de nouvelles analyses des pièces à conviction afin de tenter d'élucider ce meurtre.

Mais ce n'est qu'en juillet 2014 que plusieurs objets, qui jusque-là n'avaient pas parlé, livrent enfin des traces d'ADN concordantes et fiables. Elles mènent à Nicolas Le Bouch, âgé de 27 ans à l'époque des faits, qui travaillait dans une pizzeria voisine du studio de la victime.