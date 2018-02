Relaxe de Jawad Bendaoud qui avait logé des jihadistes du 13-Novembre

Ouvert depuis maintenant trois semaines, le procès du présumé logeur des terroristes Jawad Bendaoud s'est soldé par le relaxe de ce dernier. Quatre années de prison avaient pourtant été requises contre l'homme par le procureur du tribunal correctionnel de Paris.

Pendant plusieurs jours, la défense de Jawad Bendaoud avait étonné les observateurs. Le suspect se perdait dans de longues explications sans fin, et n'hésitait pas à s'en prendre aux avocats et à ses présumés complices.

De leur côté, Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen ont respectivement été condamnées à 5 ans de prison et quatre années dont une avec sursis pour recel de malfaiteurs terroristes et non dénonciation de crime terroriste. Le mandat de dépôt n'a pas été demandé.

