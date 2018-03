Reims: une femme de 73 ans meurt après 2h30 d’attente aux urgences

Pour le fils de la victime, "cette attente lui a peut-être été fatale". Les temps d’attente de plus en plus longs sont d’ailleurs l’un des problèmes que rencontrent souvent les ambulanciers aux urgences de l’hôpital rémois.

"Les délais d’attente se sont dangereusement allongés depuis un an, avec la mise en place des nouvelles urgences qui devaient tout révolutionner, déplore Michael Cornolti, de Murigny ambulances. Mais, plus ça va et plus ça devient problématique: tout cela au détriment de la santé du patient qui se retrouve pris en otage."