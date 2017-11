Rebondissement dans l'affaire Amphoux

L'affaire remonte à 2011. Après son mariage avec Marcel Amphoux, Sandrine Devillard s'est associée à Claude Ameline et à son épouse "dans un étrange montage autour d'une société civile immobilière (SCI) et d'un chalet d'alpage". Un an après, Marcel Amphoux est mort dans un voiture dont le conducteur est Claude Ameline.

Après la mort du vieil ermite, l'association entre les trois individus vole en éclat. Sandrine Devillard tente de récupérer la société. C'est à ce moment qu'elle aurait "truqué des procès-verbaux d'assemblée générale pour évincer ses associés". Selon son avocat, Sandrine Devillard a été la victime d'un chantage, ce qu'a démenti Claude Ameline. Le jugement sera rendu le 24 janvier.