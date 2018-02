Rambouillet: il tente à de multiples reprises de tuer sa compagne au sortir d'une boîte de nuit

Une fois en route, le jeune homme roule très vite et finit par se perdre. Effrayée, la jeune femme parvient à sortir de l'habitacle dans les rues de Rambouillet. Mais alors qu'elle appelle à l'aide et tente de contacter la police, le conducteur fou tente de lui rouler dessus. La jeune femme parvient à lui échapper mais là encore, le jeune homme la traque et tente de l'étrangler. Elle s'échappe et il tente, une fois de plus, de l'écraser avec son véhicule.

La scène aurait pu durer encore si la police, contactée par la jeune femme, n'était arrivée à ce moment-là. Le jeune homme a été placé en garde à vue au commissariat de Trappes.