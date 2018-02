Qui est l'homme suspecté d'être "le violeur de la Sambre"?

A Pont-sur-Sambre, près de Maubeuge, c’est la stupéfaction. Lundi, un père de famille âgé de 57 ans, connu de tous comme un homme sans histoire, a été arrêté. Il pourrait s'agir du "violeur de la Sambre", qu'on soupçonne d'être impliqué dans plusieurs dizaines d'affaires de viols et d’agressions sexuelles non élucidées dont la plus ancienne remonte à 1988.