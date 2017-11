Qui se cache derrière le "Commando de défense du peuple et de la patrie française’’ qui menace l'Est de la France?

C'est au quotidien local Le Bien Public qu'un fichier audio à la voix transformée avait été envoyé. Sur ce dernier, un homme, se présentant comme un membre du CDPPF, le "Commando de défense du peuple et de la patrie française’" revendique les deux agressions au marteau. "Nous sommes donc, en tout, responsables de six agressions entre le 13 et le 26 septembre 2017" bien que cette information ne soit pas vérifiable.

Dans cet enregistrement, le "commando" explique également ses projets pour un futur proche: de nouveau passer à l'acte dans des lieux encore inconnus.

A l'heure actuelle, il est encore très difficile d'obtenir des informations quant au CDPPF.

Selon Le Bien Public qui aurait également reçu un mail de l'organisation, ses membres se définiraient eux-même comme admiratifs d'Anders Behring Breivik, auteur de la tuerie de l’île d’Utoya (Norvège) qui a coûté la vie à 77 personnes en 2011. Selon le Huffington Post, il serait en réalité composé de membres d'ultra-droite.