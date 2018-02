"Qu'est ce qu'il t'a fait ce monstre?": la déchirante lettre de la mère de Maëlys

Maëlys, 8 ans, a disparu en Isère il y a maintenant six mois. Au terme d'une longue enquête, Nordahl Lelandais a avoué le 14 février dernier avoir tué "involontairement" la fillette. Sur Facebook, la mère de Maëlys, Jennifer Cleyet Marrel, a publié un texte à l'occasion des six mois de la disparition de sa fille.

"Six mois mon poussin qu'il t'a ôté la vie pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait ce monstre? Maëlys tu me manques, j'essaie de continuer de vivre pour toi, pour que justice soit faite. Ta vie est gâchée par ce psychopathe. Tu n'auras jamais de petits copains, jamais d'enfants", commence-t-elle par écrire.

Elle ajoute, évoquant avec colère Nordahl Lelandais: "Je le hais ce monstre et j'espère qu'il va rester en prison à perpétuité. Qu'il ne fasse plus jamais souffrir personne". Elle conclut, avec ces mots d'amour déchirants pour sa fille: "Mon ange, tu étais, tu es, et tu seras toujours dans mon cœur. L'amour que j'ai pour toi, il ne pourra jamais me l'enlever. Il paiera pour tout le mal qu'il a fait, je te le promets. Je suis fière de toi, tu es une fille exceptionnelle, je t'aime de tout mon cœur."