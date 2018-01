Qu'est ce que le "Tide Pod Challenge", le nouveau jeu dangereux en vogue chez les adolescents?

Depuis plusieurs semaines maintenant, des adolescents s'adonnent à un "challenge" aussi surprenant que stupide: le "Tide Pod Challenge". Le principe est plutôt simple, il s'agit d'ingurgiter les fameux pods de lessive, ces petites capsules solubles qui se placent directement dans la machine à laver.

Problème: c'est bien connu, consommer de la lessive est extrêmement dangereux pour l'organisme. Les différentes substances qui composent ces capsules - l'éthanol, le peroxyde d’hydrogène ainsi que plusieurs polymères - sont extrêmement toxiques pour la santé si ingurgitées. Mélangées entre elles, elles forment un cocktail explosif pour le corps humain.

Selon CBS News, 10 personnes sont mortes l'an passé après avoir ingéré ces pods: deux étaient des enfants en bas âge, les autres étaient atteintes de démence. Pour l'instant, aucun internaute jouant au "Tide Pod Challenge" ne semble être décédé.

Pour Ann Marie Buerkle, responsable de la Consumer Product Safety Commission, organisme de prévention des risques de blessures occasionnées par les produits du quotidien interrogée par CBS News, ce qui était "parti d'une blague sur internet est allé beaucoup trop loin". En effet, ils sont nombreux à se filmer, croquant cette capsule le plus souvent multicolore et qui fait penser à un bonbon, et recracher avec dégoût le liquide qui s'en échappe. Pour quelle raison? Le mystère demeure...