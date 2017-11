Qu'est ce que le "jackpotting", le nouveau genre de braquage qui effraie les banques?

En France, la mode du jackpotting est encore toute neuve. "C'est un phénomène qui commence à apparaître en France. On a eu les premières affaires depuis un an environ. On le suit avec beaucoup d'attention" souligne François-Xavier Masson.

A l’heure actuelle, trois enquêtes sont ouvertes dans l’hexagone pour trois cas de jackpotting dont le préjudice, qui n’a aucun lien avec l’argent des clients de la banque, est estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros. En Norvège, un groupe composé de ressortissants roumains et moldaves a été interpellé, ils auraient opéré dans de nombreux pays européens.