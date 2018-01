Que sont vraiment ces "Fake news" qui font la une de l'actualité et dont tout le monde parle?

Chez les manipulateurs, on trouve plutôt des sites qui mélangent information et opinion. Ils peuvent publier des informations véridiques, mais ils sont aussi capables de relayer sciemment une information non vérifiée ou complètement fausse si elle sert leur idéologie et leurs objectifs. Si on a beaucoup parlé de sites de droite, voire d'extrême droite, comme Breitbart ou le Daily Caller, qui soutiennent ardemment Donald Trump, leurs pendants à gauche, comme Occupy Democrats ou The Other 98%, existent aussi.

Peu importe leur obédience politique, ces sites se nourrissent du puissant relais d'audience qu'est Facebook pour toucher leurs lecteurs. Leurs pages Facebook sont suivies par plusieurs millions de personnes. L'année dernière, Buzzfeed avait réalisé une comparaison des publications sur Facebook de trois de ces pages de gauche et de trois de droite, ainsi que de trois médias traditionnels. D'après cette analyse, les pages de droite publiaient 37% d'articles dont les faits étaient soient majoritairement faux, soit un mélange de vrai et de faux. Cette proportion était de 19% pour les pages Facebook de gauche, et de 0,7% pour celles des médias traditionnels.

Précision importante: les "Fake news" ne sont pas nées aux Etats-Unis. Dans d'autres pays, comme l'Indonésie ou les Philippines, la diffusion de fausses informations sur Internet (et en particulier sur Facebook) est un problème depuis des années.