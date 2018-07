Quand la France a remporté la Coupe du monde en 1998, le pays n’était pas tout à fait le même

Quand la France est devenue championne du monde de foot en 1998, le pays n’était pas tout à fait pareil. Le président Français, c’était Jacques Chirac.

On ne regardait pas les clips sur YouTube mais le samedi sur M6 avec Charlie et Lulu et au sommet du Top 50 en 1998, il y avait "Belle", "Tu m’oublieras" de Larusso et "La Tribu de Dana".