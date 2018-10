Pyrénées-Atlantiques: une première ourse slovène relâchée

Au barrage de Sarrance, le maire de la commune Jean-Pierre Chourrout-Pourtalet a assuré vouloir "traquer les ours. Moi, j'ai pris un arrêté municipal interdisant aux ours et aux loups d'être sur le territoire de la commune".

Sur une route, une inscription proclame : "la guerre est déclarée. La population est déterminée".



Aux premières lueurs de l'aube, journalistes et bergers aperçoivent un hélicoptère qui transporte une caisse.

"On n'a pas vu la dépose exacte", dit Franck, un manifestant, "mais soyez sûrs que dans les prochains jours, il va y avoir du monde dans les montagnes. On va la guetter", dit ce chasseur, aujourd'hui sans armes.



Pour Julien Lassalle, frère du député Jean Lassalle et éleveur à Lourdios Ichère, cette première réintroduction "inspire du dégoût et de l'écoeurement d'être méprisés comme ça". "Maintenant, l'ours, on veut l'enlever par tous les moyens. Les armes, c'est le dernier moyen".

Au contraire, d'autres bergers se réjouissent : "Depuis la nuit des temps, les ours ont toujours été là, on a toujours cohabité. On ne les voit pas et cela ne change rien à notre vie", dit Elise Thébault, bergère à Etsaut, interrogée par l'AFP.



"C'est une bonne avancée pour la biodiversité", ajoute un membre -- qui ne veut pas être nommé -- du groupe Pé Descaous, qui soutient la cohabitation avec les ours, "on s'est toujours adaptés à la vie en montagne, aux intempéries et aux prédateurs et on va continuer".

Les barrages ont été levés en milieu de matinée, selon Bison Fûté.