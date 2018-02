Pyrénées: une avalanche emporte un jeune skieur de 19 ans

Un jeune homme d'à peine 19 ans a été mortellement emporté mardi après-midi par une violente avalanche qui s'est produite sur le domaine skiable de Gavarnie-Gèdre, en plein cœur des Pyrénées.

Selon des informations de France Bleu Béarn, la coulée de neige a eu lieu aux alentours de 15h, et le skieur, vraisemblablement seul au moment des faits, a rapidement été porté disparu par les membres de sa famille avec qui il était en vacances. A l'heure actuelle, il est impossible de déterminer l'endroit précis de la disparition et son corps a été retrouvé quelques heures plus tard par un maître-chien.

"Le domaine skiable, c'est vague, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la plus haute remontée. Une enquête va être effectuée pour savoir où se trouvait le skieur, mais il n'est pour l'instant pas possible de déterminer où il était exactement" explique un CRS en charge de l'enquête.

Comme l'explique le média local, la coulée "s'est déclenchée sur environ 100 mètres de long et 60 mètres de large". A certains endroit, la couche neigeuse ferait près de trois mètres d'épaisseur...