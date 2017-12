Pyrénées-Orientales: elle reste bloquée cinq heures dans sa voiture avant l'arrivée des pompiers

La nuit a dû paraître très longue pour cette jeune femme de 24 ans, victime d'un accident de la circulation la nuit dernière aux alentours de trois heures du matin. Comme l'explique France-Bleu Roussillon, la victime s'est retrouvée coincée dans sa voiture après une violente sortie de route et plusieurs tonneaux qui a eu lieu aux alentours du Barcarès (Pyrénées-Orientales). Consciente, elle a pu prévenir les pompiers qui se sont immédiatement mis à sa recherche.

Malheureusement, les secours n'arrivent pas à géolocaliser le véhicule et le téléphone portable de la jeune femme ne répond plus. Un large dispositif est alors mis en place et un hélicoptère a été appelé en renfort. Elle a finalement été retrouvée à huit heures du matin, soit cinq heures après son appel. Elle n'est que légèrement blessée malgré l’accident impressionnant.