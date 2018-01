Pyrénées-Orientales: découverte d’un mystérieux cercueil vide en contrebas d'une route

Le 8 janvier dernier, des agents de la direction départementale des routes ont retrouvé un cercueil dans un ravin, en contrebas de la départementale 44, selon des informations de France Bleu. Une découverte inattendue qu’ils ont d’abord attribuée aux fortes pluies, un écoulement d’eau aurait en effet pu transporter l’imposante caisse en chêne de taille adulte.

Les agents des routes préviennent alors le major de gendarmerie qui, à son tour, contacte le maire de Serralongue. Ce dernier n’en croit pas ses oreilles et fait même répéter le major de gendarmerie. "Il m'a répondu, 'non non Monsieur le maire, vous ne rêvez pas, c'est un cercueil'".