Pyrénées-Atlantiques: un homme interpellé après s'être endormi au McDrive

La scène hallucinante se déroule samedi passé, aux alentours du McDonald's d'Orthez.

Ce jour-là, une file impressionnante de véhicules se retrouve bloquée à l'entrée du McDrive de la ville. Et pour cause, un automobiliste, passablement ivre au moment des faits, se s'est endormi entre la borne de commande et le guichet où les achats doivent être réglés.

Comme le révèle Sud-Ouest, une intervention des gendarmes a été nécessaire afin de débloquer la situation. Si le conducteur a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie, un simple contrôle de ses papiers a permis de découvrir son passif plutôt chargé. Sans permis depuis 2009, il roulait également sans assurance. Plus d'une vingtaine de mentions à son casier judiciaire pour des faits du même ressort ont également été découvertes.

Il a été condamné, dans le cadre d'une comparution immédiate, à une peine de sept mois de prison avec sursis.