Pyrénées-Atlantiques: sauvés de justesse alors qu'ils sont coincés sur un passage à niveau

Un cheminot, de retour du travail, est le témoin de la scène. Le professionnel perçoit immédiatement l'extrême urgence de la situation et enjoint au couple d'abandonner là son véhicule pour libérer le passage. Mais, le conducteur s'acharne et, quelques secondes plus tard, l'alarme s'enclenche, les barrières se baissent et au loin, la silhouette d'un train se profile.

Plus le temps de tergiverser, le cheminot agrippe alors par le collet les deux obstinés et les écarte de la trajectoire du convoi. In extremis: quelques secondes plus tard, leur voiture est emboutie par un train de marchandise de quelque 700 mètres de long. Traîné par le train sur des centaines de mètres, le véhicule est complètement détruit par le choc, comme le montrent les images prises sur place par la journaliste de Radio France.

Selon France Bleu Pays Basque, au contraire de la tragédie de Millas, la signalisation ne serait cette fois pas mise en cause. Le couple aurait simplement "dérapé".