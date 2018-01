Puy-de-Dôme: un boulanger traîne Facebook devant les tribunaux

Philippe Séramy, artisan boulanger à Bourg-Lastic, commune d'un peu moins de 900 habitants située à mi-chemin entre Ussel et Clermont-Ferrand, est extrêmement remonté contre Facebook. La cause de son courroux: une page créée au nom de sa boutique sur le réseau social "avec une réelle volonté de me nuire puisqu'elle présentait de fausses images pour dénigrer mon commerce" explique-t-il au quotidien La Montagne.

La fausse page est restée active près de sept mois, de mai à novembre 2017. Un délai "extrêmement long" pour le commerçant, qui souhaite se retourner vers le géant américain afin que "la page soit définitivement fermée, supprimée et ôtée de tous les référencements possibles" explique son avocat Maître Borie-Blecour. Il souhaite également se faire indemniser des sommes engagées depuis le début de cette affaire (frais de justice...).

A l'heure actuelle, l'identité de l'usurpateur est encore inconnue, mais une assignation de Facebook en référé devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pourrait bien changer la donne. "Nous demandons également que Facebook communique toutes les données d'identification de l'auteur de cette page afin, ensuite, d'engager une procédure contre cet usurpateur d'identité qui a causé un réel préjudice à Philippe Seramy, à sa famille et à son commerce" affirme le représentant du boulanger.

De son côté, le cabinet White and Case, basé à Paris et chargé de la défense de Facebook, s'est refusé à tout commentaire. Le tribunal devrait rendre son verdict le 27 fevrier prochain.