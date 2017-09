Épuisés, harcelés... L'étude "stupéfiante" sur les étudiants en soins infirmiers

"On a voulu en savoir plus sur cette souffrance et on a voulu obtenir des données concrètes pour pouvoir dresser un état des lieux. Même si nous étions conscients des problèmes, l'enquête est stupéfiante et certains résultats vraiment préoccupants," explique au JDD Antoine Jourdan, vice-président de la Fnsei chargé de l'innovation sociale.

Dans cette enquête, les trois-quarts (75,4%) des étudiants sondés se disent "épuisés physiquement", "un tiers sont sujets à des crises d'angoisse", et "un quart (26,2%) estiment être en mauvaise santé, voire en très mauvaise santé psychique", détaille le journal. "En croisant les données, nous avons aussi constaté que cela empire au fur et à mesure", souligne Antoine Jourdan.

Ainsi, si un peu plus d'un tiers (36,6%) des étudiants en première année estiment que leur santé psychique s'est dégradée depuis leur entrée en formation, ils sont 52% en deuxième année puis 62,3% en troisième et dernière année, indique l'hebdomadaire. Des étudiants interrogés par le JDD expliquent notamment que certains services ont la réputation de "casser les étudiants", lesquels partaient en stage avec l'"envie de vomir" et rentraient en s'"écroulant en larmes".