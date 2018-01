Procès de Jawad Bendaoud: les propos ahurissants des logeurs des terroristes

Ce mercredi s'est ouvert le procès de Jawad Bandaoud, logeur présumé des terroristes de 13 novembre 2015 et de Mohamed Soumah, l'homme qui a mis en contact Jawad Bendaoud et Hasna Aïtboulahcen, qui cherchait une planque pour deux jihadistes du 13-Novembre (le cerveau présumé des attaques, Abdelhamid Abaaoud et son compagnon de cavale Chakib Akrouh) qui doit lui répondre de "recel de malfaiteurs terroristes". Youssef Aït Boulahcen, un complice présumé, est le troisième homme du procès.

"Je ne suis pas dans la case terroriste, mais dans la case délinquant", a cherché à convaincre jeudi Mohamed Soumah. Peu après le début de son interrogatoire par la présidente Isabelle Prévost-Desprez, il a voulu "présenter toutes (ses) condoléances et demander pardon aux familles des victimes et aux victimes" des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts.



Il parle au tribunal de "la poisse d'avoir été embarqué dans cette affaire". "Je ne suis pas dans la case terroriste, mais dans la case voyou, délinquant, racaille", poursuit le prévenu, qui reconnaît avoir "fait beaucoup de bêtises" dans sa vie. Il a déjà été condamné plusieurs fois à des peines de prison ferme.

Aux enquêteurs, il avait dit avoir été "choqué" par les attentats du 13-Novembre. C'est en prison en 2011 qu'il a rencontré Jawad Bendaoud. Ils partageaient en novembre 2015 "un business" dans les stupéfiants.