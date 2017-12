Préparez-vous, la seule Super Lune de 2017 sera visible dimanche

Il faudra lever la tête dimanche pour admirer le spectacle. Pour la seule fois de l'année 2017, la lune va se transformer en Super Lune. Elle apparaîtra plus grande et plus lumineuse, comme l'explique LCI, car elle sera à son périgée, soit le plus près de la Terre, à 357 492 km très exactement, informe L'Observatoire de Paris.

Elle sera aussi alignée à la fois avec la Terre et avec le Soleil. Pour profiter de ce spectacle, il faudra d'ailleurs attendre une vingtaine de minutes après le coucher de celui-ci. A titre de repère, la lune sera pleine à 16h47 au-dessus de l'Hexagone.

Si de mauvaises conditions climatiques viennent gâcher la fête, pas de panique. Deux autres Super Lunes sont prévues dans les semaines à venir, le 1er et le 31 janvier 2018. Le jour de l'An, la lune sera à 356 564 km de la Terre, selon L'Observatoire de Paris, et à 358 995 km le 31 janvier. Après, il faudra patienter jusqu'au 25 novembre 2034.