Pour se venger, il filme et diffuse l’agression de sa victime sur Snapchat

A la barre, le prévenu a reconnu un règlement de comptes qu’il a ensuite filmé avec son smartphone dans le but de diffuser la séquence sur l’application Snapchat.

L’agresseur et le passager, tous deux placés sous contrôle judiciaire, avaient interdiction de se rencontrer, une mesure prononcée à la suite d'une ancienne infraction commune aux produits stupéfiants.

Interrogé par la présidente du tribunal, le jeune Toulonnais a expliqué qu’il voulait se "venger". "Il a dit aux gens que j'étais une balance. (...) À la base, je voulais juste m'expliquer avec lui, je ne cherchais pas l'incident", a-t-il assuré.

Le jeune homme a finalement été condamné à un an de prison avec maintien en détention. Le tribunal a également commandé une expertise médicale et une provision de plus de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.