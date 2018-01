Pour Noël, il offre un cochon d’Inde atteint de la teigne à sa fille

Cependant, il remarque des petites croûtes sur le dos de l’animal. Le vendeur lui assure que ce n’est rien et qu’elles partiront en un coup de brosse. Eric offre le soir-même Chaussette à sa fille Lucie. Mais, dès le lendemain le rongeur "se gratte beaucoup" et les croûtes "se sont étendues au museau". La famille n’attend pas et se rend chez un vétérinaire.