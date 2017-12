Pour illustrer un reportage sur la reconversion professionnelle, TF1 utilise des images du "tueur de l'Ardèche"

La boulette. Afin d'illustrer un reportage portant sur la reconversion professionnelle, les journalistes du journal de 20h de TF1, présenté par Gilles Bouleau, ont utilisé des images d'un certain Pierre. Problème: l'homme n'est autre que Pierre Conty, également surnommé le "tueur fou de l'Ardèche".

Lors de cet entretien, l'homme explique les raisons de son départ pour l'Ardèche: "Travailler à la chaîne, ce n’est pas forcément agréable, témoigne-t-il. Ici, on s’y retrouve, on est bien. C’est tout simplement la vie. Ca nous fait vivre, ça fait vivre nos bêtes. On a un équilibre à travers ça." Pour ce reportage, l'image a été tirée de la médiathèque de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), d'où l'erreur plutôt compréhensible

En compagnie de trois compagnons, il braque en 1977 un bureau de banque de Villefort dans le département de la Lozère.

Dans sa fuite, il abat froidement trois personnes innocentes, avant de mettre fin à la vie d'un gendarme et de deux autres personnes afin de leur dérober leur véhicule. Dès lors, il est en cavale et n'a jamais été retrouvé. il est condamné à mort par contumace en 1980.