Pour échapper à la police, le toxicomane se jette dans les eaux glacées du Doubs

Il pensait pouvoir échapper à la police en se jetant dans les eaux glacées du Doubs. Mal lui en a pris: l'automobiliste contrôlé samedi 24 février avec 1,70 gramme de résine de cannabis dans les rues de Pontarlier (Doubs) a malgré tout été arrêté.

Il avait pourtant pensé à tout: lors de son contrôle, il a commencé par dire qu'il avait oublié sa carte d'identité chez son voisin. Arrivé sur place, il en a profité pour faire faux bond aux agents de police, qui l'ont pourchassé. C'est pendant cette course poursuite effrénée que l'homme recherché a plongé la tête la première dans le Doubs.

Selon L'Est Républicain, la police a pourchassé l'homme en voiture et l'a récupéré "frigorifié et bien mal en point" au terme de sa baignade hivernale. Âgé de 28 ans, l'homme était en situation irrégulière. Il a été reconduit au centre de rétention administrative de Metz, avant de repartir pour son pays d'origine.