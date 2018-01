Policiers "lynchés" à Champigny: Macron promet que les agresseurs seront "retrouvés et punis"

Emmanuel Macron a promis lundi sur Twitter que les "coupables du lynchage" de policiers à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) dans la nuit de la Saint-Sylvestre seraient "retrouvés et punis".

"Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés", a tweeté le chef de l'Etat.