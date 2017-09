Pierre-Ambroise Bosse donne des nouvelles rassurantes après son agression

Bosse a été agressé à 4 heures du matin sur le parking du casino de Gujan-Mestras (Gironde), la ville de son club formateur. Un homme de 24 ans a été mis en examen trois jours plus tard et une information judiciaire ouverte pour "violences en réunion" afin de retrouver d'autres suspects.

"Il y a plein de gens qui m'ont soutenu. Ce qui m'a vraiment touché, c'est des gens qui ont vécu des choses bien plus traumatisantes que moi et qui me racontent des choses qu'ils ne racontent même pas à leur psy", a ajouté Pierre-Amboise Bosse. Le champion du monde n'a pas de date de reprise d'entraînement. "Pour l'instant, je fatigue vite. Je n'ai pas de peps, je n'ai pas envie de faire du sport. Je n'ai pas récupéré de ma médaille d'or", a-t-il remarqué.

Mais, l'or de Londres n'est pas une fin. "J'ai encore des envies, faire mieux, améliorer mon record personnel, mieux gérer tactiquement mes courses". Bosse compte repartir en Australie l'hiver venu pour se ressourcer, vivre et s'entraîner. Une recette qu'il avait expérimentée avec succès cette année.