Pic d'intensité de la canicule, le jour le plus chaud

La canicule, saison 10, épisode 3. Ces périodes de forte chaleur ont beau devenir de plus en plus fréquentes, elles font bien comprendre que quelque chose ne tourne pas rond actuellement au niveau écologique. De mesures en mesurettes, même si des dispositions sont prises, le mercure continue de grimper et les thermomètres grimper à leur apogée en ce jeudi 27 juin 2019. Rien que dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la ville de Dourgne, ils affichaient 32°C ! 32°C, de nuit. La folie. Des villes comme Nice et Menton ont ainsi battu leur record de chaleur pour le mois de juin, avec respectivement 26 et 29°, comme nous l'apprend Nice-Matin . Des records dont les habitants se seraient sans doute bien passés...

Ainsi à 11h15 ce matin, il faisait déjà plus de 30°C sur plus de 60% du territoire, avec du 34°C à Bastia, 35 à Marseille ou 36 à Nîmes. L'après-midi sera forcément encore plus chaud, avec les 41°c annoncés à Limoges et Clermont-Ferrand, ou les 37 à Paris. Pour un peu de fraîcheur, il faut mettre le cap sur le département de la Manche, où 21°C sont attendus. Annoncé comme ça, on penserait presque qu'il y fait froid, alors qu'en fait non, il s'agit de températures normales pour le mois de juin. Et bien entendu, en Armorique, un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur : 26°C sont attendus à Brest.