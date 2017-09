Perpignan: à 66 ans, il agresse violemment des employés avec sa canne

Il n'y a visiblement pas d'âge pour la violence. Un sexagénaire originaire de Perpignan a été condamné ce lundi à 6 mois de prison avec sursis pour avoir agressé les employés d'une agence immobilière, comme l'explique le quotidien local Midi Libre.

Les faits remontent à septembre 2016 quand il se rend dans une agence pour récupérer sa caution accompagné d'un ami. Une altercation démarre avec les employés de l'accueil et les deux camps en viennent aux mains. Il attrape une employée et lui arrache le chemisier tout en brandissant sa canne en guise de menace.

Son ami l'arrête avant qu'il ne commence à la frapper, mais il parvient tout de même à saisir une chaise et la lancer contre une paroi de séparation qui se brise sous l'effet du choc. Les deux repartent en promettant de revenir avec un bidon d'essence.

Les policiers sont obligés d'intervenir et interpellent non sans mal l'homme de 66 ans. Depuis, il dément formellement les faits malgré les témoignages et les images de vidéo-surveillance. Le tribunal l'a finalement condamné à six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Il a également l'obligation de se soigner et l'interdiction d'entrer en contact avec le personnel de l'agence immobilière en question.