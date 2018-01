Perpignan: 22 ans de réclusion pour avoir tenté d'assassiner sa sœur à la hache

Ce mercredi, un homme de 26 ans a été lourdement condamné par la cour d’assises de Perpignan pour avoir tenté en novembre 2013 d'assassiner sa sœur, âgée de 19 ans au moment des faits, à coups de hâche. L'accusé, qui a écopé de 22 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de 6 ans, a reçu une sanction bien plus lourde que les réquisitions demandées par l'avocat général: 20 ans de prison, assortis de 13 ans de sureté et d'un suivi socio-judiciaire de dix ans.

Ce jour de 2013, Jonathan D. avait envoyé un message à la jeune femme, étudiante à Montpellier pour lui demander de le prévenir quand elle rentrerait à Perpignan dans l'appartement de leur mère, dont elle seule possédait les clefs.

A son arrivée dans l'appartement familial, la jeune fille l'avait averti de son retour. Habitant en face, il avait alors traversé la rue avec une hache et tenté de la tuer en lui abattant son arme 6 à 8 fois sur la tête, la face et les mains. Il avait fallu de nombreuses opérations pour la sauver.

Après son geste, le jeune homme était revenu dans son propre appartement qu'il avait incendié puis avait pris la fuite. Ce n'était qu'après deux jours d'errance qu'il s'était rendu.