Perdus de vue depuis 74 ans, deux amis se retrouvent en maison de repos

Heureux hasard, providence, simple coïncidence... Parfois, il est bien difficile d'expliquer les petits caprices de la vie.

Et ce ne sont pas les deux pensionnaires de cette maison de repos située près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor qui diront l'inverse. Mais pour comprendre cette incroyable histoire, il s'agit de faire un abyssal saut de 74 ans dans le passé.

Nous sommes dans les années 40, et le second conflit mondial éventre l'Europe. Pourtant, peu avant le débarquement du 6 juin 1944, les deux hommes s'étaient liés d'amitié alors qu'ils suivaient ensemble un "stage de formation professionnelle à l’école d’agriculture de Rennes" rapporte Ouest-France. Quelques jours plus tard, il leur est demandé de rejoindre leurs domiciles afin d'éviter les bombardements et les deux hommes vont "définitivement" perdre leur trace.

Et pourtant, ce jour de mars 2018, Pierre Le Calvez n'hésite pas un seul instant lorsqu'il voit son acolyte: "Quand tu es arrivé jeudi, j’ai entendu ton nom et je t’ai vu passer. Tu n’as pas changé Joseph, tu as la même tête."

"Je t’ai reconnu mais, quand même, on n’a plus tout à fait la même tête. Il y a des années qui pèsent sur notre dos, on est plus calmes qu’à cette époque-là" lui rétorque son ami."

Ils en sont pourtant sûrs, les deux hommes se sont croisés lors d'une promenade à vélo dans les années 1960 sans s'arrêter pour prendre le temps de discuter. C'est désormais chose faite.