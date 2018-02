Pendant plus d'un an, il s'est fait passer pour le psychiatre de l'hôpital

Un homme de 32 ans qui s'est fait passer pendant 14 mois pour le médecin-psychiatre de l'hôpital de Navarre d'Evreux vient d'être démasqué, indique RTL. Originaire du Congo, l'homme s'était déjà fait connaître en se faisant passer pour un infirmier en 2014. Il avait à l'époque été condamné, ce qui l'a trahi cette fois-ci.

Selon le site de la radio, "il a vu défiler plus de 500 patients dans son bureau". L'homme était devenu un "maître dans l'art de la falsification" et avait réussi à tromper l'établissement avec de "faux diplômes", de "faux tampons encreurs" et de "faux documents administratifs".

Les ordonnances du faux médecin étaient malgré tout bien réelles et "aucun de ses patients n'a jamais pâti de ses soins", précise RTL. Cela n'a pas empêché l'homme d'être mis en examen pour "exercice illégal de la profession de médecin".