Pau: le livreur de pizza est accueilli avec un fusil à pompe

Le quinquagénaire a ensuite été interpellé et placé en garde à vue. Déjà connu des services de police, l’individu a expliqué que sa compagne avait des problèmes avec ses ex et qu’il gardait cette arme pour effrayer d’éventuels prétendants qui auraient le malheur de lui faire la cour.

Il est poursuivi pour violences avec arme et devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel le 23 janvier prochain.