Pau: le corps d'un homme retrouvé à son domicile 16 mois après son décès

Ses voisins ne s'étaient pas inquiétés du long silence de cet homme de 55 ans...

Comme le rapporte France Bleu Béarn, le corps du quinquagénaire a été retrouvé sans vie cette semaine, sur le sol de son domicile du centre-ville de Pau. Son appartement était fermé de l'intérieur.

Après une rapide enquête, les policiers ont pu établir une date de décès assez précise. L'homme, plutôt solitaire, consignait son quotidien dans de nombreux cahiers, qui demeuraient vierges depuis... novembre 2016. Un an et demi plus tard, personne ne s'était rendu compte de la disparition de celui qui n'avait plus de contacts avec sa famille explique le média national.

Les voisins, qui avaient bien remarqué une odeur particulière dans la cage d'escalier, ne s'étaient pas inquiétés outre mesure. Le corps retrouvé s'était visiblement desséché au lieu d'être décomposé.

Finalement, c'est le banquier de l'homme décédé qui a alerté les secours. Depuis maintenant plusieurs mois, le compte en banque de ce dernier se vidait progressivement, sans qu'aucun virement ne soit effectué.