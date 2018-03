Pau: jugée pour avoir étouffé sa fille afin d'attirer l'attention

Au premier jour du procès lundi, l'accusée, qui est en détention et sous traitement anti-dépressif, a évoqué d'une voix faible son alcoolisme chronique --elle buvait 3 à 4 verres de whisky par jour et avait 1,40 gramme d'alcool par litre de sang le soir du drame, le 21 juin 2014.

Elle cite aussi les coups dans son couple avec Sébastien, le père de Lyliana, avec qui elle vivait au moment des faits.

"L'alcool était entre nous. On se tapait dessus, surtout lui me tapait dessus, il me tirait les cheveux", a-t-elle déclaré calmement, évoquant la "dépression", les "idées suicidaires", les "tentatives", derrière ses hospitalisations en psychiatrie entre 2013 et 2014.