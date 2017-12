Pas-de-Calais: une ancienne élue condamnée pour avoir harcelé le père d'une victime du Bataclan

Ce mardi au tribunal de Béthune, Charlotte Van Waelscappel, candidate suppléante sans étiquette aux dernières législatives dans la 12e circonscription et ancienne conseillère municipale d'opposition n'était pas présente au moment du verdict.

Condamnée à 24 mois de prison dont 18 ferme, il lui est reproché d'avoir harcelé le père d'une des victimes de l'attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015.

Tout commence quelques jours après la tuerie. Patrick Jardin, dont la fille Nathalie travaillait dans la salle de concert le soir du drame, reçoit un mystérieux SMS. "Elle expliquait être une amie de ma fille et avoir été avec elle le soir de l’attentat". Elle, c'est en réalité Charlotte Van Waelscappel qui se faisait passer dans la conversation pour Lou Sirkis, la nièce du chanteur d'Indochine Nicolas Sirkis.

Au total, ce sont 909 messages aux contenus de plus en plus choquant qui seront reçus par le père de famille. "Elle m’a raconté que ma fille était homosexuelle, puis qu’elle s’était fait violer et était enceinte au moment de l’attentat. Elle m’a donné l’impression d’être passée à côté de sa vie. Elle m’a baladé pendant trois semaines. C’est abject. Je venais de perdre ma fille. Je ne lui pardonnerai jamais."