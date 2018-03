Pas-de-Calais: un couple retrouvé mort par balles dans une ferme

C'est un sordide fait divers qui, ce samedi, a émaillé le quotidien de la petite commune de Servins dans le Pas-de-Calais.

Comme le rapporte La Voix du Nord, les gendarmes locaux ont été contactés par les proches d'un couple d'une cinquantaine d'années qui aurait été retrouvé sans vie à leur domicile, une ferme du petit bourg situé à mi-chemin entre Lens et Béthune. Et après les premières constatations des militaires, l'homme et la femme seraient décédés par arme à feu, sans que la raison ne soit pour le moment définie.

Afin de comprendre les circonstances exactes de leur mort, la cellule d’identité criminelle a été dépêchée sur place, et une autopsie devrait être ordonnée.

La thèse du suicide n'est pas écartée.