Paris: un octogénaire se fait dérober sa carte bancaire par ruse

Le scène se passe ce samedi soir, dans une rue du XVe arrondissement parisien. Comme l'explique Le Parisien, un homme d'un peu plus de 80 ans tente de se garer lorsqu'il est abordé par un homme lui apportant une bonne nouvelle.

Ce dernier, dont l'âge et l'identité n'ont pas été diffusés, explique à l'automobiliste qu'il vient d'être flashé par un radar et qu'il doit immédiatement s'acquitter d'une petite somme d'argent à un horodateur le plus proche. Ne se doutant pas de la supercherie, la victime sort de son véhicule et se dirige vers la machine.

Dans ce laps de temps, l'inconnu en profite pour s'emparer de la carte de crédit et s'enfuir jusqu'à une voiture où l'attendaient deux complices. Fort heureusement, l'octogénaire a le temps de noter le numéro d'immatriculation des fuyards et contacte immédiatement la police.

Le véhicule, de marque Alfa Romeo, est repéré quelques minutes plus tard - il n'est pas signalé comme volé par la base de données de la police. En revanche, les trois hommes parviennent à s'enfuir à pied: deux d'entre eux sont interpellés, le troisième n'a pas été retrouvé.

Au moment de la fouille, 3.200 euros ont été retrouvés dont 1.000 en tickets restaurants. Ils ont été placés en garde à vue.