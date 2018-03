Paris: un homme scalpé dans un restaurant

Une scène d'une violence rare s'est déroulée lundi 5 mars dans un restaurant de la rue Cail dans le Xe arrondissement de Paris. Aux alentours de 21h30, un homme de 35 ans d'origine sri-lankaise a été agressé par deux individus cagoulés, rapporte RTL. Son pronostic vital est engagé.

Les deux agresseurs, qui étaient armés d'un sabre et d'un machette, ont attrapé la victime et "lui ont ôté le cuir chevelu" avant de lui couper "une main et un bras", explique le site. L'enquête ne fait que commencer, mais, selon une source policière citée par RTL, il s'agirait bien d'un règlement de comptes commis par deux personnes issues de la communauté sri-lankaise.